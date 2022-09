POL-LIP: Oerlinghausen. Unbekannter soll Kind angesprochen haben.

Lippe (ots) - Am vergangenen Wochenende (9. - 12. September 2022) versuchten Einbrecher in die Räume einer Praxis für Physiotherapie in der Rhienstraße einzudringen. Die Täter hebelten vergeblich an einem Fenster. Dabei verursachten sie Sachschaden. Hinweise dazu nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / 609-5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de ...

mehr