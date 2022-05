LPI-G: Einbruch in Keller

Gera (ots) - Gera: In den vergangenen Tagen verzeichnete die Geraer Polizei mehrere Kennzeichendiebstähle im Stadtgebiet von Gera. In der Zeit vom 27.04.2022 - 01.05.2022 wurden sowohl in der Langen Straße, in der Straße der Völkerfreundschaft, in der Kantstraße und der Kiefernstraße die Kennzeichen von dort abgestellten Fahrzeugen gestohlen. In der Regel stahlen die Diebe die hinteren Kennzeichen (Geraer ...

mehr