Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Kennzeichendiebstähle

Gera (ots)

Gera: In den vergangenen Tagen verzeichnete die Geraer Polizei mehrere Kennzeichendiebstähle im Stadtgebiet von Gera. In der Zeit vom 27.04.2022 - 01.05.2022 wurden sowohl in der Langen Straße, in der Straße der Völkerfreundschaft, in der Kantstraße und der Kiefernstraße die Kennzeichen von dort abgestellten Fahrzeugen gestohlen. In der Regel stahlen die Diebe die hinteren Kennzeichen (Geraer Kennzeichen), wobei ein Diebstahl im Versuch stecken blieb. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

