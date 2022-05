Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Gera: Insgesamt vier Männer gerieten am vergangenem Wochenende (01.05.2022, gegen 00:00 Uhr) in Streit, so dass nunmehr die Geraer Polizei wegen Körperverletzung ermittelt. Nachdem sich zunächst zwei der betreffenden Männer (18, 27) in der Heinrichstraße gegenseitig angriffen, versuchten zwei weitere (23, 24) den Streit zu schlichten. Letzten Endes kam es zur gegenseitigen Auseinandersetzung, wobei nicht nur mittels Fäusten geschlagen wurde, sondern auch eine Glasflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt wurde. Der 24-jährige Beteiligte kam verletzt ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell