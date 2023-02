Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Schwabstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr einen in der Schwabstraße in Marbach am Neckar geparkten VW. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der noch unbekannte Lenker den geparkten VW und verursachte einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07144 900-0 beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell