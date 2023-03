POL-HA: Vermisstenfahndung nach 16-jähriger Ayleen F. erledigt - Jugendliche wohlauf in der Innenstadt angetroffen

Hagen-Mitte (ots) - Montag (06.03.2023) gegen 12.50 Uhr stoppten Polizisten einen Audi in der Straße Am Hauptbahnhof. Der 32-jährige Fahrer konnte den Beamten leidglich einen Fahrzeugschein aushändigen. Er gab an, weder einen Ausweis noch einen Führerschein mitzuführen. Er zeigte den Einsatzkräften jedoch ein Foto seines ausländischen Führerscheins auf dem Smartphone. Bei der Überprüfung in den polizeilichen ...

mehr