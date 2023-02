POL-CUX: Alkoholisiert am Steuer eingeschlafen

Cuxhaven (ots) - Beverstedt. Bereits in der letzten Woche entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 23.02.2023 - 18:00 Uhr bis 24.02.2023 - 03:00 Uhr den PKW Audi Q5 in schwarz eines 38-jährigen Beverstedters. Geparkt war der PKW unter einem Carport in der Straße Neue Reihe in Hollen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

