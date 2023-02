Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Autotransporter kommt von der Fahrbahn ab - Fahrzeugführer leicht verletzt - aufwändige Bergung inkl. Sperrung (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am heutigen Montagmorgen (27.02.2023) kam es gegen 09:20 Uhr auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrzeugführer eines Autotransporters kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW samt geladenen PKW durchbrach die Leitplanke und kippte im Seitenraum um. Durch den Unfall wurde der junge Mann glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann eventuell am Steuer eingeschlafen sein könnte. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Derzeit ist die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Für die Bergung wird die Fahrbahn wahrscheinlich voll gesperrt werden müssen.

