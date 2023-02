Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Diebstahl in Beverstedt-Hollen

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Bereits in der letzten Woche entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 23.02.2023 - 18:00 Uhr bis 24.02.2023 - 03:00 Uhr den PKW Audi Q5 in schwarz eines 38-jährigen Beverstedters. Geparkt war der PKW unter einem Carport in der Straße Neue Reihe in Hollen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

