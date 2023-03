Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird von Polizei nach Verkehrsunfallflucht zurück zur Unfallstelle gerufen

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (08.03.) gegen 20.20 Uhr kam es in der Vogelsanger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 19-Jähriger mit seinem BMW in den Sterntalerweg abbiegen. Aus der engen Straße kam zu diesem Zeitpunkt ein anderes Fahrzeug. Der Hagener blieb deshalb mit seinem BMW stehen, um den Mini passieren zu lassen. Dieser touchierte jedoch den Pkw des 19-Jährigen und fuhr anschließend davon. Der BMW-Fahrer erkannte den Beifahrer des Minis und rief diesen zur Klärung an. Dieser ließ ausrichten, dass der 18-jährige Mini-Fahrer den Unfall nicht bemerkt habe. Er wolle sich später noch einmal mit dem 19-Jährigen austauschen. Nachdem die Polizei verständigt war, konnte der 18-Jährige telefonisch erreicht werden. Er erschien an der Unfallstelle und gab an, aus dem Sterntalerweg herausgefahren und dann ins Rutschen gekommen zu sein - den Zusammenstoß habe er jedoch nicht bemerkt. Der 18-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (arn)

