Polizei Hagen

POL-HA: Drei Jugendliche verletzt bei Unfall mit Linienbus

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (08.03.2023) gegen 15.15 Uhr übersah der 22-jährige Fahrer eines Lieferwagens beim Rückwärtsfahren aus einem Grundstück in der Straße Auf dem Bauloh einen Linienbus. Der Bus befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Höhe der Einfahrt und wurde vom Lieferwagen im mittleren Bereich getroffen. Durch den Zusammenstoß stürzten drei Jugendliche (13, 16 und 17 Jahre alt). Die jungen Frauen kamen vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell