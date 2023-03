Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in der Innenstadt - 22-jähirge Diebin schlägt Mitarbeiterin eines Supermarktes

Hagen-Mitte (ots)

Eine 22-jährige Frau stahl am Mittwochnachmittag (08.03.2023) zunächst Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Innenstadt und schlug anschließend eine Mitarbeiterin des Geschäftes, als diese die 22-Jährige festhalten wollte. Gegen 14.30 Uhr beobachtete die 31-Jährige in dem Geschäft am Friedrich-Ebert-Platz die Ladendiebin dabei, wie sie diverse Nahrungsmittel aus den Regalen nahm und diese anschließend in ihre Handtasche steckte. Nachdem die 22-Jährige durch den Kassenbereich des Supermarktes ging, ohne für die Ware zu bezahlen, sprach die Mitarbeiterin sie an. Weil die Diebin weglaufen wollte, hielt sie sie am Arm fest. Daraufhin wurde die 22-Jährige handgreiflich und schlug auf den Arm der Angestellten, konnte aber trotzdem am Weglaufen gehindert und an die Polizeibeamten übergeben werden. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. (sen)

