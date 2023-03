POL-HAM: Räuberisches Duo flüchtet nach Straßenraub

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagabend, 2. März, mehrere Müllcontainer am Bockumer Weg und am Rheinsberger Platz in Brand gesetzt. Um 19.52 Uhr alarmierte ein Passant die Einsatzkräfte aufgrund des Müllcontainer-Brandes am Bockumer Weg. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Mülltonne wurde durch den Brand vollständig zerstört. Nur wenig später, um 20.31 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr ...

mehr