Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere brennende Müllcontainer

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend, 2. März, mehrere Müllcontainer am Bockumer Weg und am Rheinsberger Platz in Brand gesetzt.

Um 19.52 Uhr alarmierte ein Passant die Einsatzkräfte aufgrund des Müllcontainer-Brandes am Bockumer Weg. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Mülltonne wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Nur wenig später, um 20.31 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr dann zu mehreren brennenden Müllcontainern am Rheinsberger Platz gerufen. Fünf Mülltonnen brannten vollständig aus, fünf weitere wurden durch die Flammen und die Hitzeentwicklung beschädigt. Auch hier löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand.

Die Höhe des Gesamtsachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen sowie zu den beiden Bränden nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

