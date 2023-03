POL-HAM: Eigentümer von Werkzeug gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Mit einem Messer bewaffnet überfiel ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch, 1. März, einen Kiosk an der Tondernstraße. Gegen 11.35 Uhr betrat er den Verkaufsraum, bedrohte den 63-jährigen Verkäufer mit einem Küchenmesser mit einer 25 bis 30 cm langen Klinge und forderte Geld. Der 63-Jährige gab dem mit einem Schal maskierten Täter daraufhin das Scheingeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Schleswiger ...

