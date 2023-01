POL-MI: Führerschein sichergestellt - Ermittlungen nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt

Lübbecke (ots) - Durch einen Schuss aus einer vermeintlichen Druckluftpistole ist am späten Freitagnachmittag ein 13 Jahre altes Mädchen offenbar leicht verletzt worden. Den Angaben zufolge hatte sich die Espelkamperin gegen 16.50 Uhr mit rund einem Dutzend weiteren Personen am Parkhaus in der Gerbergasse aufgehalten. In dieser Personengruppe befand sich auch ein ...

