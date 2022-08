Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl in Prüm, Nahe Kurpark

Am Samstag, dem 20.08.2022, gegen 19:30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in Prüm, Waldgebiet nahe des Kurparks, ein Mountainbike entwendet. Dieses wurde durch den Geschädigten am Wegesrand abgestellt. Das hochwertige Mountainbike der Marke Stevens weist einen schwarzen Rahmen mit auffälligem, grünen Flaschenhalter auf. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

