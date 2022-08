Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Katze

Blankenrath (ots)

Am 23.08.2022 zwischen 21.30 und 22.30 Uhr kam es in der Straße am Rehling zum Diebstahl einer Katze. Der Kater der Rasse Maine-Coon wurde von einem gesicherten Balkon entwendet. Es ist auszuschließen, dass das Tier entlaufen ist. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell