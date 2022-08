POL-PDWIL: Polizei Bitburg stoppt betrunkene und berauschte Fahrzeugführende

Kelberg (ots) - Am 24.08.2022 zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Im Wiesengrund" in Kelberg ein. Hierzu hebelten sie nach ersten Ermittlungen die Terrassentüre des Anwesens auf und verschafften sich so Zugang zum Anwesen. Obwohl die Hausbesitzer im Anwesen schliefen, durchsuchten sie nahezu das gesamte ...

mehr