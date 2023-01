Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 13-jähriges Mädchen durch Schuss aus Druckluftpistole verletzt

Lübbecke (ots)

Durch einen Schuss aus einer vermeintlichen Druckluftpistole ist am späten Freitagnachmittag ein 13 Jahre altes Mädchen offenbar leicht verletzt worden.

Den Angaben zufolge hatte sich die Espelkamperin gegen 16.50 Uhr mit rund einem Dutzend weiteren Personen am Parkhaus in der Gerbergasse aufgehalten. In dieser Personengruppe befand sich auch ein 14-jähriger Junge aus Lübbecke. Der, so die Ermittlungen, soll mit einer Softairpistole hantiert und einen Schuss in Richtung des Mädchens abgegeben haben. Am Samstag erstattete die Geschädigte schließlich gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten Anzeige bei der Polizei.

Bei der Befragung räumte der tatverdächtige Jugendliche im Beisein seiner Mutter ein, mit der nicht ihm gehörenden Waffe einen Schuss abgegeben zu haben. Allerdings habe er das Mädchen nicht treffen wollen. Seitens der Polizei wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

