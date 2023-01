Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zigarettenautomat beschädigt

Espelkamp (ots)

Am späten Freitagabend ist es am Föhrenweg zu einer Sachbeschädigung eines Zigarettenautomaten gekommen.

Zeugenhinweisen zufolge befanden sich gegen 23.30 Uhr drei männliche Personen im Bereich des Automaten und hantierten mit Böllern. Als die offenbar Jugendlichen daraufhin von einem Anwohner angesprochen wurden, entfernten sie sich. Wenig später kam es gegen 23.40 Uhr zu zwei Detonationen. Das mutmaßlich erneut beteiligte Trio flüchtete den Angaben nach in Richtung des Eibenrings. Zeugen bemerkten Beschädigungen an dem betroffenen Ausgabegerät und verständigten die Polizei.

Alle drei Personen dürften den Beschreibungen nach in einem geschätzten Alter von 15 und 17 Jahren und dunkel gekleidet gewesen sein. Eine Person trug zudem einen weißen Kapuzenpullover. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Täterhinweise unter Telefon (0571) 88660.

Außerdem kam es am Autopflegecenter in der Fritz-Souchon-Straße an einem Getränke- und Snackautomaten in den Nächten zu Dienstag und Freitag zu Sachbeschädigungen und Warendiebstählen. In dem letztgenannten Fall entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zu beiden Taten wurde seitens der Geschädigten Anzeige erstattet. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge gilt für die Tat am Dienstag ein 16-Jähriger als tatverdächtig. Zu den Verursachern der Tat vom Freitagmorgen dauern die Ermittlungen an.

