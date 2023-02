POL-Bremerhaven: Ölfässer beschlagnahmt

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstag, 31. Januar, in den Abendstunden an mehreren im Ortsteil Geestemünde-Süd geparkten Pkw die Scheiben eingeschlagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22.50 Uhr informierte ein Geschädigter aus der Straße Am Lister Tief die Polizei darüber, dass an seinem Auto die Seitenscheibe eingeschlagen worden sei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich ...

