Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: An mehreren Autos Scheiben eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag, 31. Januar, in den Abendstunden an mehreren im Ortsteil Geestemünde-Süd geparkten Pkw die Scheiben eingeschlagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22.50 Uhr informierte ein Geschädigter aus der Straße Am Lister Tief die Polizei darüber, dass an seinem Auto die Seitenscheibe eingeschlagen worden sei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass auch an einem weiteren Pkw in derselben Straße sowie an einem Fahrzeug in der Straße Am Oberhamm Fensterscheiben eingeschlagen worden waren. In einem Fall wurde ein im Auto zurückgelassenes Elektronikgerät entwendet. Die Ermittlungen im Hinblick auf weiteres Diebesgut laufen. Der Tatzeitraum kann grob auf 18 bis 22.45 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich Geestemünde-Süd gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

Die Polizei warnt: Autoeinbrecher haben es vor allem auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone oder zurückgelassene Wertsachen abgesehen. Zum Ärger über den Diebstahl kommen zudem noch die notwendigen Reparaturen auf den Besitzer zu. Deswegen: Einbruch vermeiden. Ihr Auto ist kein Tresor.

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, z.B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

- Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit wie z.B. beim Tanken.

- Lassen Sie Ihr Lenkradschloss immer einrasten.

- Aktivieren Sie die Alarmanlage.

Weitere Tipps und Infos finden Sie unter www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell