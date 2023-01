Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Freude über eine abwechslungsreiche Zeit: Jörg Seedorf, Leiter der Kriminalpolizei, tritt in den Ruhestand

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Nach mehr als 42 Jahren im Polizeidienst verlässt Jörg Seedorf mit einem Lächeln die Ortspolizeibehörde Bremerhaven. Wenn der bisherige Leiter der Kriminalpolizei von seiner Laufbahn berichtet, gerät er immer wieder ins Schwärmen - über die vielfältigen Tätigkeiten, den großen Teamgeist und seine Herzensprojekte.

Dabei stand für den Ur-Bremerhavener Jörg Seedorf zunächst gar nicht fest, dass ihn sein Weg zur Polizei führen würde. "Ich wollte nach dem Abitur eigentlich Jura studieren", erinnert er sich. Doch sein Vater, selbst Kriminalbeamter, wies ihn darauf hin, dass er sich eine Ausbildung bei der Polizei später in einem möglichen Jura-Studium anrechnen lassen könne. Und so betrat Jörg Seedorf am 1. September 1980 in Bremen erstmals eine Polizeikaserne.

1983 ging es für den frisch gebackenen Polizeimeister ans Revier Geestemünde. "Das war eine tolle Zeit, sehr gewinnbringend", resümiert er die Phase im Streifendienst. "Früher war ich zu Silvester als Gast in der Alten Bürger. Und jetzt hatte ich zwei Jahre in Folge Nachtdienst zum Jahreswechsel. Das war doch viel spannender!"

Generell sei er jemand, der sich stets für alle polizeilichen Aufgaben begeistern konnte, sagt Jörg Seedorf. "Ich bin einfach neugierig." Und so habe er von der Pike auf nahezu alle Abteilungen der Bremerhavener Polizei kennengelernt. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst und Jahren als stellvertretender Dienstgruppenleiter am Revier Geestemünde wurde ihm angeboten, in den Führungsstab der Ortspolizeibehörde zu wechseln. "Das war auch eine schöne Zeit, weil ich nun Aufgaben hatte, die sich aufs gesamte Stadtgebiet auswirkten", erinnert sich der heute 62-Jährige.

Trotz der bestehenden Möglichkeit, dauerhaft als Dozent an der Landespolizeischule in Bremen tätig zu werden, blieb Jörg Seedorf in seiner Heimatstadt und absolvierte den Aufstieg in den Höheren Polizeidienst. Als Polizeirat leitete er ab 1999 den Stabsbereich 1 "Einsatz- und Lagezentrum" und war dabei unter anderem mit Planungen von Großveranstaltungen wie dem Windjammertreffen Sail Bremerhaven befasst.

Zusätzlich übernahm er kurz vor der Jahrtausendwende die Geschäftsführung des Bremerhavener Präventionsrats. "Für die Arbeit des Präventionsrats ist ein großes Netzwerk das Wichtigste. Und auf dies konnte ich dank meiner zahlreichen Kontakte in der Stadt zurückgreifen", erklärt der Leitende Kriminaldirektor. Denn als angesehener Musiker und Bandleader von "Soldier's Return" ist Jörg Seedorf bis heute in der Seestadt vielen bekannt.

Aus seiner Zeit im Präventionsrat stammt unter anderem die Zivilcourage-Kampagne "Mut gegen Gewalt", die 2004 den Deutschen Förderpreis Kriminalprävention erhielt. Auch die Gründung der Bürgerstiftung Bremerhaven geht auf seine Ägide zurück.

Im Juli 2007 rückte Jörg Seedorf auf zum Leiter der Kriminalpolizei, was er für die folgenden fünfzehneinhalb Jahre bleiben sollte - so lang wie kein anderer bisheriger Inhaber dieses Amtes. Von Morden und anderen Kapitaldelikten über Rauschgift- und Wirtschaftskriminalität bis hin zu Entführungen, Terrordrohungen und vielem mehr: Die von Jörg Seedorf stets gewünschte Abwechslung bekam er auch in dieser Position - so grausam oder tragisch die Fälle auch manchmal sein mochten.

"Die Kriminalpolizei ist, wie auch die anderen Bereiche der Behörde, ein hoch motiviertes, sehr professionelles Amt", lobt er. Wir haben hier all das, was es auch in anderen Großstädten gibt, doch müssen wir uns als eigenständige Polizeibehörde um alles selbst kümmern. Entsprechend breit sei die Kriminalpolizei - trotz ihrer vergleichsweise geringen Größe - aufgestellt. "Mir hat es stets geholfen, dass alle Führungsverantwortlichen der Kripo auf einem Flur sitzen. So kann man immer alles schnell besprechen und im Team Lösungen finden. Polizei ist immer Teamwork", so Jörg Seedorf. Nahezu jede und jeder in der Behörde habe Familie, Freunde oder Verwandte in der Seestadt. "Es ist unsere Rolle dafür zu sorgen, dass sie sicher nach Hause kommen. Dazu leistet hier jeder tagtäglich seinen Beitrag, und davor habe ich großen Respekt."

Am heutigen Dienstag, 31. Januar, erhielt er die Entlassungsurkunde aus den Händen von Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz. Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven bedankt sich bei Jörg Seedorf und wünscht ihm für den Ruhestand alles Gute. Wer die Leitung der Kriminalpolizei künftig übernimmt, steht noch nicht fest, die Stelle ist aktuell ausgeschrieben.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell