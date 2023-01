POL-Bremerhaven: Hauswände mit Graffiti beschmiert

Bremerhaven (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Bremerhaven und der Polizeiinspektion Cuxhaven Die Polizei hat in den vergangenen Stunden eine massive Zunahme an Betrugsversuchen in Bremerhaven und den umliegenden Landkreisgemeinden verzeichnet. In zahlreichen Fällen blieb es beim Versuch, dennoch ...

mehr