Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle - jeder 5. zu schnell

Berka/Werra (Wartburgkreis) (ots)

Die Gothaer Polizei führte am gestrigen Tag, zwischen 06.15 Uhr und 11.15 Uhr in der Ortslage Geschwindigkeitskontrollen durch. Im gesamten Zeitraum durchfuhren über 200 Fahrzeuge den Messbereich wovon 43 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Die höchste Überschreitung betrug 25 km/h. Hier droht ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und 1 Punkt in Flensburg. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell