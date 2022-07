LPI-EF: Alkoholisiert zur Mittagszeit

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier trat ein 21-jähriger Mann in Erscheinung, der die Maßnahmen der Beamten in unangemessener Weise störte. Als ihm dann ein Platzverweis ausgesprochen wurde, beleidigte er die eingesetzten Kollegen auf herabwürdigende Art und wurde aggressiv. Daraufhin wurden ...

mehr