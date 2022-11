POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 25.-27.11.22

Wilhelmshaven (ots) - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl, räuberischer Diebstahl Am Samstagnachmittag entwendete ein 19-Jähriger Getränkedosen aus einem Geschäft in der Innenstadt. Er war hier in Begleitung seiner 18-jährigen Freundin. Außerhalb des Geschäftes wartete sein 16-jähriger Bruder, an welchen er das Diebesgut übergab. Die Tatverdächtigen wurden nunmehr durch eine Angestellte auf den Diebstahl ...

