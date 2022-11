POL-WHV: Pressemeldung der PI Wilhelmshaven 25.-27.11.2022

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl, räuberischer Diebstahl

Am Samstagnachmittag entwendete ein 19-Jähriger Getränkedosen aus einem Geschäft in der Innenstadt. Er war hier in Begleitung seiner 18-jährigen Freundin. Außerhalb des Geschäftes wartete sein 16-jähriger Bruder, an welchen er das Diebesgut übergab. Die Tatverdächtigen wurden nunmehr durch eine Angestellte auf den Diebstahl angesprochen. Die 18-Jährige bedrohte daraufhin die Angestellte dermaßen in verbaler Art, sodass das Trio zu Fuß flüchten konnte. Die Personalien der Tatverdächtigen sind bekannt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Lagergebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein als Lager genutztes Gebäude eines Elektrobetriebes im Stadtteil Ebkeriege eingebrochen. Aus dem Objekt wurden Kupferkabel entwendet. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven (Tel. 04421-9420) zu melden.

Kellereinbruch

Am Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr, wurde in einen Kellerraum im Europaring eingebrochen. Die Geschädigte überraschte die Tatverdächtige bei Tatausführung, welche sofort die Flucht ergriff. Die Geschädigte informierte die Polizei erst etwa eine halbe Stunde nach der Tat, sodass Fahndungsmaßnahmen nicht mehr zielführend waren. Daher ergeht die Bitte bei gleichgelagerten Fällen die Polizei unverzüglich über den Notruf 110 zu alarmieren.

Sachbeschädigung an Kfz

Im Bereich der Gökerstraße/ Nordseestation wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere geparkte Pkw beschädigt. Hier wurden jeweils die Außenspiegel abgeschlagen/ abgetreten. In diesem Zusammenhang konnten zwei Tatverdächtige, 18 und 19 Jahre alt, durch die Polizei ermittelt werden. Sie müssen sich nun für die Taten verantworten.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, wollte sich ein 24-Jähriger auf der Bismarckstraße vor fahrende Fahrzeuge werfen. Als er durch die eingetroffenen Polizeibeamten fixiert werden sollte, leistete er Gegenwehr. Hinzu kam ein unbeteiligter 22-Jähriger, der die Beamten tätlich durch Schläge und Tritte angriff und hierdurch versuchte die andere Person zu befreien. Durch Unterstützungskräfte konnten beide Personen, die offensichtlich alkoholisiert waren, überwältigt werden. Der 24-Jährige wurde einer Klinik zugeführt, der 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, er konnte seinen Dienst fortsetzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Nach einem Zeugenhinweis wurde in der Samstagnacht ein Fahrzeugführer in der Peterstraße kontrolliert. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Dementsprechend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, beabsichtige eine 43-jährige Radfahrerin an der Kreuzung Peterstraße/ Mitscherlichstraße die Straße zu überqueren. Hierbei fuhr sie zunächst verbotswidrig auf dem Gehweg der Mitscherlichstraße in Richtung stadteinwärts und missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage (Fußgänger). Dabei wurde sie von einem Pkw (21-jähriger Fahrzeugführer) erfasst, der als Linksabbieger von der Mitscherlichstraße in die Peterstraße einbiegen wollte. Die 43-Jährige wurde durch Unfall schwer, nicht lebensbedrohlich, verletzt und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Anzumerken ist, dass sich an dem Fahrrad der 43-Jährigen keinerlei Beleuchtungsmittel befanden.

Verkehrsunfälle mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, kam eine 57-jährige Fahrzeugführerin an der tom-Brok-Straße/ Werftstraße mit ihrem Pkw von der Straße ab. Sie kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Die 57-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie alkoholisiert ist (0,77 Promille). Dementsprechend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Am späten Freitagabend, gegen 22:30 Uhr versuchte ein 33-Jähriger mit seinem Pkw von der Freiligrathstraße nach links in die Kurt-Schumacher-Straße abzubiegen. Aufgrund seiner Alkoholisierung (2,4 Promille) kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mast der Lichtzeichenanlage. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Brand

Nach einem technischen Defekt am Förderband des Kohlekraftwerkes kam es am frühen Samstagabend zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Zu einem größeren Schaden kam es nicht.

