Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 25.11.2022- 27.11.2022

Wilhelmshaven (ots)

Brand eines Pkw in Roffhausen

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, mussten die Feuerwehr aus Accum und die Polizei aus Jever zum Brand eines Pkw nach Roffhausen ausrücken. Es wurde gemeldet, dass ein Pkw, welcher auf einer Parkfläche im Bereich der Olympiastraße abgestellt war, in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Pkw bereits in Vollbrand. Zwei danebenstehende Fahrzeuge sind durch auslaufende - brennende - Betriebsflüssigkeiten ebenfalls beschädigt worden. Ein Übergreifen der Flammen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der brandbetroffene Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt.

Einbruch in Hooksiel

In der Nacht zum Samstag drangen bislang unbekannte Täter, nach dem Aufhebeln einer Nebeneingangstür, in die Räumlichkeiten eines Einzelhandelsgeschäftes in der Bäderstraße ein. Aus dem Verbrauchermarkt wurden Tabakwaren entwendet. Aus einem Wertgelass einer ansässigen Bäckereifiliale wurde Bargeld entwendet. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, gegen 23:45 Uhr, meldeten Anwohner der Helene-Wessel-Straße in Schortens, dass seit geraumer Zeit Knallkörper gezündet werden. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung der Polizei Jever konnte in diesem Zusammenhang zunächst keine Personen antreffen. Am Sonntagvormittag meldet ein Anwohner, dass sein Pkw, augenscheinlich durch Knallkörper, beschädigt worden sei. Die nun eingesetzten Polizeibeamten bestätigen die Angaben. Die Heckscheibe des Pkw weist ein Loch auf. Der Heckscheibenwischer und die Heckschürze sind ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte etwa 1000 Euro betragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell