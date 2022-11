POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Wilhelmshaven (ots) - Bereits am 04.11.2022 begegneten sich der WSC Frisia und dem SV Wilhelmshaven um 20:00 Uhr zu einer Partie der Landesliga im Jadestadion in Wilhelmshaven. Im Zuge der Ermittlungen zur bereits bekannten Körperverletzung im Anschluss an das Spiel auf dem Parkplatz am Sportforum wurden nun drei weitere Straftaten bekannt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Direkt nach Spielende wurden zwei ...

mehr