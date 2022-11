POL-WHV: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Varel (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 04:50 Uhr, wurde eine Scheibe eines, in der Torhegenhausstraße abgestellten, PKW eingeschlagen. Der PKW wurde anschließend durchsucht und eine, auf dem Beifahrersitz liegende, Tasche ist entwendet worden. Teile des Diebesguts wurden später im Nahbereich aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle unter ...

