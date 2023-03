Polizei Hagen

POL-HA: Mann bricht mit Messer Sicherungsbox auf und entwendet Handys

Hagen-Mitte (ots)

In einem Geschäft am Friedrich-Ebert-Platz wurde ein Mitarbeiter am Donnerstag (09.03.) gegen 16.45 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der stark an der Hand blutete. Der Zeuge schilderte, dass das Blut bereits mehrfach auf den Boden getropft sei. Er habe den 47-Jährigen deshalb aus dem Geschäft begleitet. Dabei sei ihm schließlich aufgefallen, dass der Mann ein Mobiltelefon in der Hand hielt, bei dem es sich um Ware aus der Filiale handelte. Es stellte sich heraus, dass das Gerät aus einer Sicherungsbox genommen wurde, die der 47-Jährige zuvor aufgebrochen hatte. Während der Tatbegehung führte er ein Taschenmesser in einer dafür vorgesehenen Hülle am Gürtel mit sich. Der Mann gab bei der Polizei an, dass er lediglich beabsichtigt hatte sich das Gerät näher anzuschauen. Deshalb habe er die Box geöffnet und sich eine Schnittverletzung am Finger zugezogen. Er hätte das Handy bezahlen wollen. Zur weiteren Klärung brachten die Polizisten den Mann zur Polizeiwache. Hier gab er mehrfach an, dringend auf die Toilette zu müssen. Als er zunächst durchsucht wurde, konnten die Beamten ein weiteres Mobiltelefon unter seiner Jeans im Genitalbereich feststellen. Nach dem Fund musste er plötzlich nicht mehr auf die Toilette. Es ist deshalb zu vermuten, dass er die Tatbeute verstecken wollte. Der wegen gleichgelagerten Delikten polizeibekannte Mann wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen. (arn)

