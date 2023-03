POL-HA: Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen-Mitte (ots) - In einem Geschäft am Friedrich-Ebert-Platz wurde ein Mitarbeiter am Donnerstag (09.03.) gegen 16.45 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der stark an der Hand blutete. Der Zeuge schilderte, dass das Blut bereits mehrfach auf den Boden getropft sei. Er habe den 47-Jährigen deshalb aus dem Geschäft begleitet. Dabei sei ihm schließlich aufgefallen, dass ...

