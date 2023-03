Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Imbiss eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am 08.03.2023, gegen 04:30 Uhr, gelang es einem bislang Unbekannten in eine Imbissbude in der Industriestraße einzudringen. Der Mann entwendete eine Musikbox sowie Getränke. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Da für den Imbiss eine Videoaufzeichnung vorliegt, kann der Täter wie folgt beschrieben werden: Schlanker und großer Mann mit weißem Bart. Er trug zur Tatzeit einen lilafarbenen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und auffallend gelbe Sportschuhe. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich.

Sie haben etwas beobachtet oder können Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell