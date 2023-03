POL-PPRP: SMS-Betrugsversuch

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 06.03., 21 Uhr und 07.03.2023, 5:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gärtnerei im Alten Frankenthaler Weg ein und stahlen Bargeld und Wertsachen im Wert von rund 200 Euro. Sie beschädigten bei dem Einbruch mehrere Fenster und Türen. Der gesamte Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Haben Sie in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Alten Frankenthaler Weg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

