POL-PPRP: In Wohnung eingedrungen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (07.02.2023), gegen 9:45 Uhr, stahlen Unbekannte den Geldbeutel einer 77-Jährigen. Die Frau war in einem Discounter im Londoner Ring einkaufen und hatte ihre Handtasche mit Geldbeutel in ihrem Rollator. Als sie an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, bemerkte sie dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

mehr