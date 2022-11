POL-PDTR: Unfallflucht auf dem Parkplatz Einkaufszentrum Tarforst

Idar-Oberstein (ots) - In dem Zeitraum vom 29.10.2022 bis zu dem 02.11.2022 kam es in der Hahnenrückstraße in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem lilafarbenen VW Polo. Dieser war in dem oben genannten Zeitraum am Fahrbahnrand geparkt. Beschädigt wurde die gesamte linke Fahrzeugseite, vermutlich mittels einem spitzen Gegenstand. Die Schadenshöhe wird ...

