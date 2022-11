POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW am Sportplatz Schwollen

Niederwörresbach (ots) - Am Dienstag, 01.11.2022 kam es in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 19.15 Uhr zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen in der Straße "Langwies" in Niederwörresbach. Der oder die Täter hebelten jeweils eine Garagentür auf und drangen so in das jeweilige Tatobjekt ein. In beiden Häusern wurden sodann in den Räumlichkeiten Schubladen und Schränke durchsucht und Schmuck und Bargeld entwendet. Nach ...

