Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hagen-Elsey (ots)

Am 10.03.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es an der Ecke Iserlohner Straße / Esserstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 80jähriger Hagener befuhr mit seinem Pkw Seat die oben genannte Einmündung und übersah beim Abbiegen einen 17jährigen Fußgänger aus Hagen, der die Iserlohner Straße überqueren wollte. Der 17jährige klagte anschließend über Schmerzen an Fuß und Oberkörper. Er wurde mit einem RTW leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

