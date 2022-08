POL-F: 220814 - 0909 Frankfurt-Fechenheim: Mit Messer gedroht

Frankfurt (ots) - Unter der Leitung der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (D100-REE) wurden am gestrigen Samstag (13. August 2022), über den gesamten Tag, bis in die Nacht hinein, umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet durchgeführt. Hierbei kam eine Vielzahl an Kräften der Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Im ...

mehr