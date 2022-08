POL-F: 220814 - 0906 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub in Telekommunikationsladen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Freitag, den 12. August 2022, gegen 21.20 Uhr, wurde ein Rettungswagen in die Raimundstraße gerufen, da dort bei einem 47-jähriger Mann der Verdacht auf eine Alkoholintoxikation bestand. Der 47-Jährige, der auch noch verschiedenen Schnittverletzungen aufwies, ging die Rettungskräfte körperlich an. Auch eine weitere in der Wohnung ...

mehr