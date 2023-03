Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - Drei unbekannte Jugendliche stehlen E-Bike eines 69-Jährigen und schubsen den Mann zu Boden

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche stahlen am Sonntagnachmittag (12.03.2023) das E-Bike eines 69-jährigen Mannes aus dessen Carport im Hochschulviertel und schubsten den Mann zu Boden, als er das Fahrrad wieder an sich nehmen wollte. Gegen 18.00 Uhr hörte der 69-Jährige eine Leiter vor seiner Haustür in der Eppenhauser Straße umfallen. Als er dort nachschaute, erkannte er drei Jugendliche, die sein E-Bike aus dem Carport trugen. Dieses war zuvor unter der Decke befestigt und zusätzlich per Schloss gesichert, weshalb die Täter das Fahrrad tragen mussten. Der Hagener nahm zu Fuß die Verfolgung der Unbekannten auf und traf an der Einmündung zum Rotdornweg auf sie. Während er versuchte, das E-Bike wieder an sich zu nehmen, schubste ihn einer der Diebe zu Boden. Dabei verletzte der 69-Jährige sich leicht und musste später vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Täter stellten das Fahrrad anschließend ab und flüchteten. Ein Nachbar des Hageners verfolgte die Jugendlichen mit seinem Auto, verlor sie allerdings aus den Augen. Die Männer sagten den Polizeibeamten, dass die drei Täter etwa 16 - 22 Jahre alt waren und ein "südosteuropäisches Erscheinungsbild" hatten. Sie waren dunkel gekleidet. Die Kripo ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

