Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 84-Jährige nach Verkehrsunfall verstorben

Menden (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 60-jähriger Mendener, gegen 11:00 Uhr, die Papenhausenstraße und beabsichtigte nach links in die Straße Westwall einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er eine 84-jährige Mendenerin, die mit ihrem Rollator die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin eingeklemmt und zunächst lebensgefährlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Spezialklinik geflogen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb die 84-Jährige noch am Unfalltag im Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war der Bereich Papenhausenstraße/Westwall rund vier Stunden voll gesperrt. Im Zuge der Aufnahme kam ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Dortmund zum Einsatz. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell