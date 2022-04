POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bei Verkehrskontrolle geflohen und Polizisten gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein 37-jähriger Mann beschädigte am Montagabend zwei Autos und ein Praxisschild in der Südendstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Randalierer gegen 20.30 Uhr zunächst an zwei geparkten Pkw die Außenspiegel ab und riss dann ein Schild an der Fassade einer Praxis ab, wobei ein Gesamtsachschaden von ungefähr 400 Euro entstand. Die ...

