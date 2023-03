Polizei Hagen

POL-HA: Mann behindert Straßenverkehr und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Eilpe (ots)

Ein alkoholisierter 30-Jähriger behinderte am Samstag (11.03.) in der Hochstraße den Straßenverkehr. Gegen 5 Uhr nahmen Polizisten den Mann in Gewahrsam. Er stand mitten auf der Fahrbahn und diskutierte lautstark mit anderen Personen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Man versuchte vergeblich beruhigend auf den Mann einzureden. Auch als die Polizisten ihn ansprachen, ließ sich der 30-Jährige nicht besänftigen. Er erhob immer wieder unkontrolliert die Arme und unterschritt die Eigensicherungsdistanz der Beamten. Darüber hinaus drohte er an, sich im Zweifelsfall körperlich mit den Polizisten auseinandersetzen zu wollen. Nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden, brachten ihn die Einsatzkräfte in das Polizeigewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell