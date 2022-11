Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fasst Graffiti-Sprayer

Graal-Müritz / Rostock (ots)

Gegen 00:50 Uhr erhielt die Polizei am 26.11.2022 die Information darüber, dass mehrere Personen in der Rostocker Straße in Graal-Müritz ein Graffiti aufgebracht haben sollen. Nach deren Feststellung durch einen Zeugen flüchteten diese mit einem Pkw in Richtung Rostock. Während eine Funkwagenbesatzung zum Tatort zur Anzeigenaufnahme und Feststellung des Graffitis verlegte, wurden weitere Funkwagenbesatzungen des Polizeireviers Sanitz und der Rostocker Polizeireviere zur Nahbereichsfahndung eingesetzt. Zunächst konnte festgestellt werden, dass durch die Tatverdächtigen ein 2m x 10m großes Graffiti mit einer Zahlenfolge angebracht wurde. Gegen 02:40 Uhr konnte eine Rostocker Funkwagenbesatzung den verdächtigen Pkw in der Karl-Marx-Straße feststellen und in der weiteren Folge in der Warschauer Straße anhalten und kontrollieren. Beim 31-jährigen Fahrer konnten die Beamten Farbanhaftungen an den Händen und im Fahrzeug neun Farb-Spraydosen sowie Permanent-Stifte feststellen. In der weiteren Überprüfung des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 %o. Ebenfalls im Fahrzeug befand sich ein polizeibekannter 24-Jähriger. Dieser wurde ebenfalls als Tatverdächtiger zum Graffiti-Sachverhalt aufgenommen. Beide machten keine Angaben in der Sache. Anschließend folgten die Entnahme einer Blutprobe beim Fahrer und die Sicherung der Farbspuren an den Händen. Nach Beendigung der Maßnahmen konnten beide Tatverdächtige ihre Wege zu Fuß fortsetzen. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen der Sachbeschädigung durch Graffiti, des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und der Trunkenheitsfahrt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

