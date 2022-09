POL-DO: 40-Tonner brennt nach Auffahrunfall aus: Zwei Spuren der A1 bei Schwerte voraussichtlich noch bis Mitternacht gesperrt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1032 Bei einem Verkehrsunfall in der nördlichen Innenstadt wurde am Mittwoch, 21.9., ein 16-jähriger E-Scooter Fahrer schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 16-Jährige Dortmunder gegen 17 Uhr auf dem Radweg der Schützenstraße mit seinem E-Roller in Richtung Süden. An der Kreuzung Mallinckrodtstraße fuhr er nach Zeugenangaben bei Rot über die Ampel und kollidierte dort mit dem ...

