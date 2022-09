Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Tat in Lage: Bandendiebe durch Kamener Autobahnpolizisten gestellt

Am Dienstagnachmittag (20.9.2022) ertappte ein 85-Jähriger aus Lage drei jugendliche Bandendiebe auf frischer Tat. Diese luden gegen 15.30 Uhr auf dem Firmengelände des Mannes in Lage unberechtigterweise Metall in einen Klein-Lkw. Die Täter flüchteten mit besagtem Lkw vom Tatort. Der 85-Jährige nahm mit seinem eigenen Pkw die Verfolgung auf.

Laut Angaben des Mannes fuhr die Täterbande in der anliegenden Ortschaft mit dem Lkw mehrfach in den Gegenverkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer zu Ausweichmanövern gezwungen wurden. Sie überfuhren zudem eine Rotlicht zeigende Ampel. Die Verfolgung setzte sich auf der A 2 in Fahrtrichtung Oberhausen fort, wo die Bandendiebe u.a. über den Seitenstreifen überholten und den Verkehr auf 60 km/h herunter bremsten.

Polizeibeamte der Autobahnwache Kamen wurden im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen an der Anschlussstelle Hamm-Uentrop auf die Täterbande aufmerksam. Auf der Rast- und Tankanlage Rhynern konnten diese kontrolliert werden. Die Beamten stellten den Lkw samt Diebesgut sicher und nahmen die drei Tatverdächtigen im Alter von 20, 18 und 16 Jahren aus Herne und Gelsenkirchen vorläufig fest.

Gegen die drei Männer werden nun die Ermittlungen wegen Bandendiebstahl aufgenommen. Gegen den Fahrer des Klein-Lkw fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

