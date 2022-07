Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Nach Streit auf offener Straße - Unbekannter zog Frau in schwarzen Kleinwagen - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr, beobachtete ein Passant in der Wellendorfer Straße einen Streit zwischen einem etwa 40-jährigen Mann und einer Frau im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. In Höhe der Hausnummer "3" zog der Unbekannte die jüngere Frau während der verbalen Auseinandersetzung in einen schwarzen Kleinwagen und fuhr mit ihr in unbekannte Richtung davon. Die Frau trug ein helles Oberteil und ist etwa 162cm groß. Der Mann mit dunklen Haaren hatte eine korpulente Statur und ist ungefähr 190cm groß. Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei geht nach bisherigem Kenntnisstand davon aus, dass Täter und Opfer sich kennen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter 05401/879500 zu melden.

